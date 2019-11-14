Стрілок з Благовєщенська міг захоплюватися бійнею у Колумбайні, фото — Телеграм Mash

https://racurs.ua/ua/n129435-strilok-z-blagovieschenska-mig-zahopluvatysya-biyneu-u-kolumbayni-video.html

Ракурс

Студент-стрілок з Благовєщенська, який сьогодні влаштував бійню у коледжі, міг захоплюватися масовим розстрілом у Колумбайні.

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У мережі відшукали ютуб-каналі, який імовірно належить Данилу Засоріну. Цей 19-річний студент будівельного коледжу приніс на навчання мисливську рушницю, виштовхнув з аудиторії вчительку і відкрив стрілянину по іншим учням. Двоє людей загинули, включаючи самого стрілка, декількох поранено.

На каналі знайшли відео, на якому Засорін тренується стріляти з рушниці. Є також аудіопослання, у якому Засорін заявляє, що ніхто б не зміг зупинити його, а також радить дивитися канал StopGame і грати в Siege.

Саме ці люди повинні були зупинити все це, саме з них попит. Про Колумбайн ці люди не змогли зрозуміти. Коли ці Ерік Харріс з Діланом Кліболдом говорили, що у них думки про вбивства, ці люди їм просто виписали таблетки, у яких очевидні побічні дії. Це вони відпустили їх на вулицю. Ніхто б не зміг це зупинити з тих, кого будуть звинувачувати по телевізору, коли це станеться. Тому думайте в цей бік, — розповів стрілок.

У соцмережах однолітки характеризують його як «спокійного і тихого хлопця», а у коледжі написали, що він вчився непоганно. За однією з версій, причиною події міг стати конфлікт між учнями. Засорін кілька місяців тому отримав дозвіл на носіння зброї, а в серпні купив саме рушницю. Рідним він сказав, що захопився полюванням.

Бійня у школі Колумбайн — масове вбивство у середній школі Колумбайн, штат Колорадо, одне з найбільших вбивств у школах США. Вона сталася 20 квітня 1999 року, коли двоє учнів школи (Ділан Кліболд та Ерік Гарріс) із застосуванням вогнепальної зброї вбили 13 людей та поранили ще 21 інших, після чого вчинили самогубство.