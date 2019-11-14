Стрелок из Благовещенска мог восхищаться бойней в Колумбайне, фото — Телеграм Mash

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Ракурс

Студент-стрелок из Благовещенска, который сегодня устроил бойню в колледже, мог восхищаться массовым расстрелом в Колумбайне.

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В сети нашли ютуб-канале, который предположительно принадлежит Даниилу Засорину. Этот 19-летний студент строительного колледжа принес на занятия охотничье ружье, вытолкнул из аудитории учительницу и открыл стрельбу по другим ученикам. Два человека погибли, включая самого стрелка, несколько ранены.

На канале нашли видео, на котором Засорин тренируется стрелять из ружья. Есть также аудиопослание, в котором Засорин заявляет, что никто не смог остановить бы его, а также советует смотреть канал StopGame и играть в Siege.

Именно эти люди должны были остановить все это, именно с них спрос. О Колумбайне эти люди не смогли понять. Когда эти Эрик Харрис с Диланом Клиболдом говорили, что у них мысли об убийствах, эти люди им просто выписали таблетки, в которых очевидны побочные действия. Это они отпустили их на улицу. Никто бы не смог это остановить из тех, кого будут обвинять по телевизору, когда это произойдет. Поэтому думайте в эту сторону, — рассказал стрелок.

В соцсетях сверстники характеризуют его как «спокойного и тихого парня», а в колледже написали, что он учился неплохо. По одной из версий, причиной происшествия мог стать конфликт между учениками. Засорин несколько месяцев назад получил разрешение на ношение оружия, а в августе купил ружье. Родным он сказал, что увлекся охотой.

Бойня в школе Колумбайн — массовое убийство в средней школе Колумбайн, штат Колорадо, одно из крупнейших убийств в школах США. Оно произошло 20 апреля 1999 года, когда двое учащихся школы (Дилан Клиболд и Эрик Харрис) с применением огнестрельного оружия убили 13 человек и ранили еще 21, после чего совершили самоубийство.