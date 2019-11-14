Боргами України керуватиме спеціальний незалежний орган, фото — Соцпортал

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Верховна Рада сьогодні ухвалила в цілому закон «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (№ 2144). Один із пунктів документу передбачає створення Боргового агентства України.

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За таке рішення проголосували 282 нардепи.

Відтепер Міністерство фінансів буде визначати лише стратегічні цілі для Боргового агентства, розробляючи та затверджуючи відповідну стратегію.

Підтримана сьогодні Радою модель управління державним боргом функціонує у Австрії, Бельгії, Нідерландах Німеччині і Швеції.

Створення Агентства передбачено стратегією з управління держборгом на 2019−2021 роки. В уряді вважають, що такий крок дозволить зменшити вплив політичного чинника на процес управління державним боргом та підвищити рівень прозорості управління рішень у цій сфері.

Наразі повноваження, що стосуються запозичень України, повністю відносяться до компетенції Міністерства фінансів. Дії Мінфіну стримуються через тривале погодження управлінських рішень.

Тому створення Боргового агентства в уряді називають переходом до нового для України формату управління держборгом.

Агентство буде працювати як окремий центральний орган виконавчої влади. Воно не залежатиме від політичних чинників.

Це важливо для підвищення довіри інвесторів та прогнозованості процесів управління державним боргом в довгостроковій перспективі, — прокоментували створення Боргового агентства в прес-службі Мінфіну.

Крім того, Боргове агентство матиме можливість забезпечувати потреби уряду в фінансових ресурсах на найбільш вигідніших для країни умовах та з урахуванням довгострокових ризиків.

Нова структура зможе використовувати найсучасніші ринкові інструменти, щоб уникнути криз ліквідності та платоспроможності на початку бюджетних періодів, забезпечувати ефективне використання тимчасово вільних коштів.

Нагадаємо, що впродовж найближчих років кожна третя гривня із бюджету України витрачатиметься на виплату зовнішніх боргів. Про це заявляв керівник Кабміну Олексій Гончарук під час бюджетного процесу-2020.