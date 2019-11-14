Арахамія про Скороход: Я особисто буду виносити рішення про виключення її з фракції

Давид Арахамія, фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n129440-arahamiya-pro-skorohod-ya-osobysto-budu-vynosyty-rishennya-pro-vykluchennya-yiyi-z-frakciyi.html

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Давид Арахамія, очільник парламентської фракції «Слуга народу», пообіцяв особисто винести рішення про виключення з фракції народного депутата Анни Скороход.

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Про це Арахамія заявив журналістам у кулуарах парламенту, повідомляє телеканал «Прямий».

Тому що немає ніякого сенсу знаходитись у фракції і не підтримувати жодного рішення фракції, — зазначив Арахамія.

За його словами, Скороход «не виконує жодного рішення фракції».

Також Арахамія заявив, що Скороход не працює на інтереси фракції чи партії «Слуга народу».

Вона працює на чиїсь інтереси. Вона агент когось, — наголосив Арахамія.

Скороход сьогодні в сесійній залі парламенту звинуватила владу в тиску на її чоловіка, котрі, на думку депутата, здійснюються через її голосування у Верховній Раді, які йдуть у розріз із політикою фракції.

Вчора Скороход не підтримала законопроект про запровадження в Україні ринку землі. За словами Скороход, з цим пов’язане сьогоднішнє затримання її цивільного чоловіка Олексія Алякіна.

Арахамія заявив журналістам, що для нього стало новиною вручення підозри чоловікові Скороход.

Це спроба диверсійної операції проти «Слуги народу, — переконаний голова фракції.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Скороход розплакалася в сесійній залі Верховної Ради, оскільки спікер Дмитро Разумков не надав можливості розглянути її правки до одного із законопроектів.