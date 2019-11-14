Анна Скороход, фото: Переяслав-Хмельницька міська рада

https://racurs.ua/ua/n129449-skandal-u-radi-v-genprokuraturi-prokomentuvaly-zayavu-skorohod.html

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У Генеральній прокуратурі України (ГПУ) прокоментували сьогоднішню заяву народного депутата із фракції «Слуга народу» Анни Скороход, котра заявила про тиск з боку влади — затримання цивільного чоловіка Олексія Алякіна. Скороход заявляла, що підставою для затримання Алякіна нібито стали її голосування, котрі не співпадали з позицією фракції.

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У ГПУ підтвердили, що затримали громадянина РФ, котрий перебував у міжнародному розшуку, однак наголосили, що в розшук цю особу оголосили ще 11 листопада, повідомляє прес-служба відомства.

Питання про екстрадиційний арешт вирішується в судовому порядку, — наголосили в прокуратурі.

Зазначається, що затриманого підозрюють у шахрайстві в особливо великих розмірах.

9 серпня 2018 року його вже затримували на Київщині і три місяці тримали під вартою з метою екстрадиції, проте згодом Новозаводський районний cуд Чернігова змінив запобіжний захід на домашній арешт. 3 січня цього року домашній арешт було скасовано у зв’язку зі встановленням факту його належності до громадянства України.

Проте рішення про набуття громадянства двічі скасовувала міграційна служба у зв’язку з наданням затриманим неправдивих відомостей та підроблених документів. Ці рішення ним оскаржувалися в суді, доки 7 листопада Шостий апеляційний адміністративний суд не поставив крапку у цій справі, відмовивши в задоволенні вимог позивача.

Політолог Тарас Чорновіл у своєму Фейсбуці зазначив, що Алякіна пов’язують з російським олігархом Павлом Фуксом. У 2013 році його звинуватили в розкраданні коштів збанкрутілого банку «Пушкіно», тож він втік до України.

У вересні 2015 року, після «деяких зсувів у впливовості рашистських олігархів», його оголосили в міжнародний розшук, зазначає Чорновіл. Невдовзі його внесли в базу Інтерполу та винесли рішення про заочний арешт.

Термін для ухвалення рішень щодо екстрадиції Алякіна завершився 15 вересня, наголошує Чорновіл.

Але в той час пані Скороход чемно голосувала за вказівками фракції. Тому й до її чоловіка питань не виникало, — зазначає політолог.

Нагадаємо, очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія нещодавно заявив, що особисто винесе рішення про виключення Скороход із фракції.