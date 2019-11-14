Boeing рейсу MH17: оприлюднили нову розмову бойовиків на Донбасі, фото: Вести

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У справі про збитий малайзійський Boeing рейсу MH17 оприлюднено нову розмову бойовиків на Донбасі.

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У записі зафіксовано неідентифіковану особу й «коменданта Макіївки», інформує Об'єднана слідча група JIT.

У розмові зазначено, що на місце трагедії були відправлені люди з повноваженнями від міністра оборони Росії Сергія Шойгу. Вони «викидали» з підрозділів «місцевих польових командирів».

Невстановлена особа заявила співрозмовнику, що він підкорятиметься так званому міністру оборони ДНР Ігорю Гіркіну (Стрєлкову).

Об'єднана слідча група вивчала і тих, хто віддавав накази. Ці особи могли брати участь в операції зі знищення авіалайнера. Слідчі звернулися до громадськості по допомогу в ідентифікації учасників оприлюдненої розмови.

Судовий процес у справі про катастрофу MH17 розпочнеться в Нідерландах 9 березня 2020 року. Експерти сподіваються, що нові дані допоможуть судової інстанції.

Літак Boeing авіакомпанії Malaysia Airlines у липні 2014 року виконував рейс Амстердам — Куала-Лумпур, коли був збитий неподалік від міста Сніжне Донецької області. На борту літака перебували 298 пасажирів і членів екіпажу, всі вони загинули.

Раніше міжнародна слідча група оголосила причетних до атаки на Boeing — це бойовики Ігор Гіркін, Сергій Дубінський, Олег Пулатов і Леонід Харченко.