Boeing рейса MH17: обнародовали новый разговор боевиков на Донбассе, фото: Вести

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Ракурс

По делу о сбитом малазийском Boeing рейса MH17 обнародована новая разговор боевиков на Донбассе.

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В записи зафиксирован разговор неидентифицированного человека и «коменданта Макеевки», информирует Объединенная следственная группа JIT.

В разговоре указано, что на место трагедии были отправлены люди с полномочиями от министра обороны России Сергея Шойгу. Они «выбрасывали» из подразделений «местных полевых командиров».

Неустановленный человек заявил собеседнику, что он будет подчиняться так называемому министру обороны ДНР Игорю Гиркину (Стрелкову).

Объединенная следственная группа изучила и тех, кто отдавал приказы. Они могли участвовать в операции по уничтожению авиалайнера. Следователи обратились к общественности за помощью в идентификации участников обнародованного разговора.

Судебный процесс по делу о крушении малайзийского самолета начнется в Нидерландах 9 марта 2020 года. Эксперты надеются, что эти данные помогут судебной инстанции.

Самолет Boeing авиакомпании Malaysia Airlines в июле 2014 года выполнял рейс Амстердам — Куала-Лумпур, когда был сбит неподалеку от города Снежное Донецкой области. На борту самолета находились 298 пассажиров и членов экипажа, все они погибли.

Ранее международная следственная группа объявила причастных к атаке на Boeing — это боевики Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко.