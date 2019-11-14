Володимир В’ятрович, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n129455-v-yatrovycha-cvk-zareiestruvala-narodnym-deputatom.html

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Володимира В’ятровича, колишнього директора Українського інституту національної пам’яті, зареєстровано народним депутатом від партії «Європейська солідарність».

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Відповідне рішення сьогодні ухвалила Центральна виборча комісія (ЦВК). Про це повідомляє прес-служба відомства.

В результаті позачергових парламентських виборів, які відбулися в Україні 21 липня, за списками партії «Європейська солідарність» до парламенту пройшли 23 народні депутати. 12 листопада Верховна Рада позбавила депутатських повноважень народного обранця від цієї політсили Ірину Луценко, котра вирішила відмовитися від депутатської діяльності за станом здоров’я.

В’ятрович у партійному списку був під № 25. Однак розташована перед ним у цьому списку Наталія Бойко подала до ЦВК заяву про складання депутатських повноважень, тож її реєстрацію кандидатом у народні депутати сьогодні було скасовано.

Також ЦВК сьогодні скасувала реєстрацію трьох членів виборчого списку партії «Голос» — Павла Кухти (№ 25 у списку), Ярини Ключковської (№ 32) та Дмитра Романовича (№ 33).

Нагадаємо, Бойко своє рішення не ставати народним депутатом мотивувала наміром продовжувати реформувати енергетичну сферу. Наразі вона є членом наглядової ради НАК «Нафтогаз України».