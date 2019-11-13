Володимир В’ятрович, фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n129382-u-cvk-rozpovily-koly-v-yatrovych-stane-deputatom.html

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Центральна виборча комісія (ЦВК) ще не отримувала від парламенту подання щодо дострокового припинення повноважень народного депутата з «Європейської солідарності» Ірини Луценко, замість якої народним обранцем, як очікується, стане колишній директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.

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Про це журналістам заявив голова ЦВК Олег Діденко, повідомляє агентство «Укрінформ».

Є певна процедура проходження документів у самій Верховній Раді — там усе має бути оформлено, підписано, направлено до ЦВК, — зазначив він.

За його словами, після отримання відповідного подання Центрвиборчком матиме шість днів, щоб визнати обраним депутатом наступного кандидата за черговістю у партійному списку.

Після ухвалення такого рішення обраний депутат має право подати документи для реєстрації його народним депутатом. Якщо він відмовиться від депутатства, обраним буде визнаний наступний у списку кандидат.

Після відмови Луценко від депутатських повноважень, наступною у списку «Європейської солідарності» була Наталія Бойко. Однак вона вчора в другій половині дня занесла до ЦВК заяву про відмову від мандата народного депутата.

Свій вчинок Бойко, яка є членом наглядової ради НАК «Нафтогаз України», мотивувала тим, що має намір продовжувати реформувати енергетичну сферу.

Рішення було прийнято давно, для близьких і колег воно не було новиною, — заявила вона на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Нагадаємо, вчора В’ятровичу відомий пранкер «Джокер» надіслав «привітання» від імені народного депутата зі «Слуги народу» Максима Бужанського.