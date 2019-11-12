Володимир В’ятрович, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n129347-pranker-djoker-nadislav-v-yatrovychu-povidomlennya-vid-imeni-bujanskogo-foto.html

Ракурс

Пранкер під псевдонімом «Джокер», котрий став відомим після оприлюднення його листування з народними депутатами із фракції «Слуга народу» Богданом Яременком, Миколою Тищенком та Михайлом Радуцьким, стверджує, що цього разу його жертвою став колишній директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.

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В’ятрович, котрий невдовзі може стати народним депутатом від фракції «Європейська солідарність», опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук скріншот повідомлення нібито від народного обранця зі «Слуги народу» Максима Бужанського.

Співрозмовник закликає В’ятровича «не відкривати свій рот» щодо нього, погрожуючи, що реагуватиме на «провокації» побоями.

Привітання від депутата Бужанського:), — прокоментував це повідомлення Вятрович.

Водночас сам Бужанський у своєму Telegram-каналі запевняє, що не має стосунку до цього повідомлення.

Товариші, ні, номер не мій, і я не вступав в переписку з В’ятровичем, — запевняє Бужанський.

На думку Бужанського, оприлюднення цього повідомлення насправді є «провокацією В’ятровча».

В’яторвич згодом відреагував на цю заяву Бужанського.

Мені прикро, що сприйняв це повідомлення як його, адже він відомий своєю ввічливістю і неприхованими симпатіями до мене та моєї роботи, — зазначив В’ятрович у своєму Фейсбуці.

На підтвердження того, що з В’ятровичем листувався не справжній Бужанський, «Джокер» у своєму Telegram-каналі також опублікував скріншот відповідного листування.

Нагадаємо, В’ятрович, котрий у виборчому списку «Європейської солідарності був під № 25, потрапить до Верховної Ради замість народного депутата Ірини Луценко, котра вирішила скласти свої повноваження у зв’язку зі станом здоров’я.