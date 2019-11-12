Ірина Луценко, фото: Вадим Чуприна

https://racurs.ua/ua/n129339-rada-prypynyla-povnovajennya-iryny-lucenko-zamist-neyi-deputatom-moje-staty-v-yatrovych.html

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Верховна Рада сьогодні голосами 275 народних обранців достроково припинила повноваження народного депутата від «Європейської солідарності» Ірини Луценко.

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Підставою для появи цієї постанови парламенту стала особиста заява Луценко про складення нею депутатських повноважень, повідомляє прес-служба Ради.

Раніше Луценко у своєму Фейсбуці повідомляла, що подала таку заяву, оскільки стан здоров’я не дає їй «можливості працювати у повну силу».

При цьому вона зазначала, що залишиться в команді «Європейської солідарності».

Народний депутат від «Слуги народу» Максим Бужанський з трибуни Верховної Ради сьогодні заявив, що замість Луценко народним депутатом за списками «Європейської солідарності» стане колишній директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.

Попереду В’ятровича у списку «Євросолідарності» розташована Наталія Бойко.

«Та Наталія Бойко зняла свою кандидатуру і раптом опинилася радницею нашого прем'єр-міністра», — наголосив Бужанський.

У виборчому списку «Європейської солідарності» В’ятрович посідає 25-е місце.

Нагадаємо, з посади керівника Українського інституту національної пам’яті В’ятровича звільнили 18 вересня.