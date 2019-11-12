Ирина Луценко, фото: Вадим Чуприна

https://racurs.ua/n129339-rada-prekratila-polnomochiya-iriny-lucenko-vmesto-nee-deputatom-mojet-stat-vyatrovich.html

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Верховная Рада сегодня голосами 275 народных избранников досрочно прекратила полномочия народного депутата от «Европейской солидарности» Ирины Луценко.

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Основанием для появления этого постановления парламента стало личное заявление Луценко о сложении им депутатских полномочий, сообщает пресс-служба Рады.

Ранее Луценко в своем Фейсбуке сообщала, что подала такое заявление, поскольку состояние здоровья не дает ей «возможности работать в полную силу».

При этом она отметила, что останется в команде «Европейской солидарности».

Народный депутат от «Слуги народа» Максим Бужанский с трибуны Верховной Рады сегодня заявил, что вместо Луценко народным депутатом по спискам «Европейской солидарности» станет бывший директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

Впереди Вятровича в списке «Евросолидарности» расположена Наталья Бойко.

«Но Наталья Бойко сняла свою кандидатуру и вдруг оказалась советницей нашего премьер-министра», — отметил Бужанский.

В избирательном списке «Европейской солидарности» Вятрович занимает 25-е место.

Напомним, с должности руководителя Украинского института национальной памяти Вятровича уволили 18 сентября.