Владимир Вятрович, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n129347-pranker-djoker-prislal-vyatrovichu-soobschenie-ot-imeni-bujanskogo-foto.html

Ракурс

Пранкер под псевдонимом «Джокер», который стал известным после обнародования его переписки с народными депутатами из фракции «Слуга народа» Богданом Яременко, Николаем Тищенко и Михаилом Радуцким, утверждает, что на этот раз его жертвой стал Владимир Вятрович.

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Вятрович, который вскоре может стать народным депутатом от фракции «Европейская солидарность», опубликовал на своей странице в социальной сети Фейсбук скриншот сообщения якобы от народного избранника из «Слуги народа» Максима Бужанского.

Собеседник призывает Вятровича «не открывать свой рот» в отношении него, угрожая, что реагировать на «провокации» побоями.

Приветствие от депутата Бужанского :), — прокомментировал это сообщение Вятрович.

В то же время сам Бужанский в своем Telegram-канале уверяет, что не имеет отношения к этому сообщению.

Товарищи, нет, номер не мой, и я не вступал в переписку с Вятровичем, — уверяет Бужанский.

По мнению Бужанского, обнародование этого сообщения на самом деле является «провокацией Вятровча».

Вяторвич впоследствии отреагировал на это заявление Бужанского.

Мне жаль, что воспринял это сообщение как его, ведь он известен своей вежливостью и нескрываемыми симпатиями ко мне и моей работе, — отметил Вятрович в своем Фейсбуке.

В подтверждение того, что с Вятровичем переписывался не настоящий Бужанский, «Джокер» в своем Telegram-канале также опубликовал скриншот соответствующей переписки.

Напомним, Вятрович, который в избирательном списке «Европейской солидарности был под № 25, попадет в Верховную Раду вместо народного депутата Ирины Луценко, которая решила сложить свои полномочия в связи с состоянием здоровья.