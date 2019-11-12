Способность распознавать мимику собак в основном приобретается с возрастом и опытом

https://racurs.ua/n129346-sposobnost-ludey-chitat-mimiku-sobak-priobretennaya-a-ne-vrojdennaya-uchenye.html

Ракурс

Способность людей распознавать мимику собак в основном приобретается с возрастом и опытом и не является врожденным признаком, который люди получили эволюционно.

Loading...

Об этом свидетельствуют результаты первого всестороннего исследования способности человека распознавать мимику собак, проведенного учеными из Института Макса Планка по человеческой истории, сообщает пресс-служба этого вуза.

Собаки были первым одомашненным животным. Люди и собаки разделили более 40 тыс. лет социальных взаимодействий и совместной жизни.

Согласно гипотезе о совместном одомашнивании, этот процесс позволил людям и собакам развивать особые эмоциональные сигналы и познавательные навыки, которые способствуют взаимопониманию. Известно, что в течение тысячелетий у собак развивалась способность понимать человеческие слова и жесты, и исследования показали, что собаки даже могут использовать тон голоса и мимику для распознавания человеческих эмоций.

Однако, кроме личных свидетельств любителей собак, мало внимания уделялось тому, насколько хорошо люди могут понимать своих собак.

Чтобы проверить, насколько хорошо люди могут понять эмоции, которые стоят за мимикой собак, исследователи собрали фотографии собак, шимпанзе и людей, на которых изображены счастливые, грустные, злые, нейтральные эмоции или страх, подтвержденные фотографами.

Участниками эксперимента были 89 взрослых участников и 77 детей. Их классифицировали по возрасту, отношению к собакам в культурном контексте и личной истории владения собаками.

Каждому участнику дали фотографии собак, шимпанзе и человека, а также попросили оценить, насколько индивид на картинке демонстрирует счастье, грусть, гнев или страх.

Взрослым также было предложено определить контекст, в котором сделана фотография. Результаты исследования показали, что, хотя некоторые эмоции у собак можно распознать с самого начала, способность надежно распознавать собачьи эмоции в основном приобретается в силу возраста и опыта.

У взрослых вероятность распознавания эмоций собак была выше для участников, которые выросли в культурном контексте с положительным отношением к собакам, независимо от того, владели ли они собакой сами.

Также исследователи установили, что независимо от возраста или опыта работы с собаками, все участники смогли надежно определить гнев и счастье. Хотя эти результаты могут говорить о врожденной способности, которая подтверждает гипотезу о совместном одомашнивании, также возможно, что люди учатся распознавать эти эмоции быстро, даже при ограниченном воздействии.

За исключением гнева и счастья, дети в распознавании эмоций собак были недостаточно хороши. Они распознавали гнев и счастье надежнее у собак, чем у шимпанзе, но в других случаях определяли собачьи эмоции так же плохо, как и эмоции шимпанзе.

Таким образом, ученые делают предположение, что способность понимать чувства собак не является врожденной.

Напомним, недавно ученые установили, что селекция различных пород собак повлияла на их мозг.