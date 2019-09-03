Люди повлияли на мозг собак

https://racurs.ua/n126281-selekciya-razlichnyh-porod-sobak-povliyala-na-ih-mozg-uchenye-infografika.html

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Селекция людьми разных пород собак, которые значительно отличаются размерами и анатомией, повлияла не только на строение тела этих животных, но и на их мозг.

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Это установили американские ученые в результате уникального исследования снимков мозга 62 породистых собак из 33 пород, сделанных с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ), сообщает издание Science.

Испытуемые собаки имели различные формы и размеры головы. Так, у миниатюрных круглоголовых лхаса-апсо мозг имеет округлую форму, в то время как у собак с вытянутым черепом мозг тоже вытянутый, оптимально заполняя черепную коробку. Однако далеко не все отличия связаны с анатомией и размерами.

Так, у собак была обнаружена большая вариабельность в участках мозга, связанных с обработкой сигналов от органов обоняния и вкуса. Именно эти участки мозга важны для формирования особого поведения пород собак, присущего различным «профессиям» — таким, как, например, сторожевые или охотничьи собаки.

Ученые отмечают, что в этом исследования участвовали домашние собаки, а не «профессионалы», постоянно применяющие природные особенности своих пород на практике.

Однако даже у этих животных различия между соответствующими участками мозга были очень значительными.

Так, характерными являются обнаруженные различия между породами собак, ориентированными на преследование жертв и теми, которые охотятся по запаху. Собаки, которые специализировались на охоте по запаху, обнаруживали различия не в областях мозга, которые выявляют запахи, а в более сложных областях, которые помогают собакам понимать и передавать эту информацию.

Я слышала, как инструкторы, которые работают с такими собаками, говорили, что не нужно дрессировать собаку, чтобы она чувствовала запах, — отмечает один из исследователей нейробиолог из Гарвардского университета Эрин Хехт. — Вы просто должны научить их сообщать об этом.

Напомним, недавно австрийские ученые раскрыли секрет приручения волков.