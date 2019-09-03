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Рада поддержала Зеленского в желании назначать «отраслевых» уполномоченных парламента, фото — Народная правда

Рада поддержала Зеленского в желании назначать «отраслевых» уполномоченных парламента

3 сен 2019, 17:55
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Верховная Рада 3 сентября поддержала законопроект Владимира Зеленского, который предусматривает назначение нескольких уполномоченных парламента.

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Парламент направит законопроект в Конституционный суд для получения заключения о соответствии нормам Основного закона, а также включит его в повестку ленного. За проект закона № 1016 «О внесении изменений в статьи 85 и 101 Конституции Украины (относительно уполномоченных Верховной Рады Украины)» сегодня проголосовали 298 нардепов, против — 42 депутата, еще 18 народных избранников воздержались.

Предлагаемая законодательная инициатива предусматривает внесение необходимых изменений в Конституцию Украины (ст. 85 и ст. 101) в части регулирования статуса уполномоченных Верховной Рады Украины.

Законопроект внес в правительство президент Украины. Владимир Зеленский объяснил изменения в Конституции «необходимостью создания действенного и эффективного механизма парламентского контроля за соблюдением прав и свобод человека и гражданина в Украине».

У президента считают, что уполномоченный Верховной Рады по правам человека, на которого сегодня возложена эта функция, не может единолично эффективно выполнять надлежащие ей полномочия. Поэтому законопроектом предлагается закрепить новые полномочия парламента — назначение на должности и увольнение уполномоченных Верховной Рады за соблюдением Конституции Украины и законов в отдельных сферах.

Новация предполагает, что доклады уполномоченных ежегодно будут заслушивать в Раде. Они обязаны сообщать о состоянии соблюдения Конституции Украины и законов в соответствующих сферах. В отдельных сферах Рада может назначать уполномоченных, правовой статус которых определяется отдельными законами.

Сегодня парламент уже направил в КСУ несколько неотложных законопроектов Зеленского. В частности, Рада включила в повестку дня и подала в Конституционный суд законопроект о получении президентом права образовывать независимые регуляторные органы, назначать и увольнять глав ГБР и НАБУ.

Источник: Ракурс


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