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Рада підтримала Зеленського у бажанні призначати «галузевих» уповноважених парламенту, фото — Народна правда

Рада підтримала Зеленського у бажанні призначати «галузевих» уповноважених парламенту

3 вер 2019, 17:55
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Верховна Рада 3 вересня підтримала законопроект Володимира Зеленського, який передбачає призначення декількох уповноважених парламенту.

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Парламент спрямує законопроект до Конституційного суду для отримання висновку щодо відповідності нормам Основного закону, а також включить його до порядку ленного. За проект закону № 1016 «Про внесення змін до статей 85 та 101 Конституції України (щодо уповноважених Верховної Ради України)» сьогодні проголосували 298 нардепів, проти — 42 депутати, ще 18 народних обранців утрималися.

Пропонована законодавча ініціатива має на меті внесення необхідних змін до Конституції України (ст. 85 та ст. 101) в частині регулювання статусу уповноважених Верховної Ради України.

Законопроект вніс в уряд президент України. Володимир Зеленський пояснив необхідність внесення зміни до Конституції «потребою створення дієвого та ефективного механізму парламентського контролю за додержанням прав та свобод людини і громадянина в Україні».

У президента вважають, що уповноважений Верховної Ради з прав людини, на яку на сьогодні покладена ця функція, не може одноосібно ефективно виконувати належні їй повноваження. Тому законопроектом пропонується закріпити нове повноваження парламенту — призначення на посади та звільнення з посад уповноважених Верховної Ради за додержанням Конституції України і законів в окремих сферах.

Новація передбачає, що доповіді уповноважених щороку заслуховуватимуть у Раді. Вони повідомлятимуть про стан дотримання Конституції України і законів у відповідних сферах. В окремих сферах Рада може призначати уповноважених, правовий статус яких визначається окремими законами.

Сьогодні парламент вже скерував до КСУ декілька невідкладних законопроектів Зеленського. Зокрема, Рада включила у порядок денний і подала до Конституційного суду законопроект про отримання президентом права утворювати незалежні регуляторні органи, призначати та звільняти голів ДБР та НАБУ.

Джерело: Ракурс


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