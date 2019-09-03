Люди вплинули на мозок собак

https://racurs.ua/ua/n126281-selekciya-riznyh-porid-sobak-vplynula-na-yihniy-mozok-ucheni-infografika.html

Ракурс

Виведення людьми різних порід собак, котрі значно відрізняються розмірами та анатомією, вплинуло не лише на будову тіла цих тварин, а й на їхній мозок.

Loading...

Це встановили американські вчені в результаті унікального дослідження знімків мозку 62 породистих собак з 33 порід, зроблених за допомогою магнітно-резонансної томографії (МРТ), повідомляє видання Science.

Піддослідні собаки мали різні форми та розміри голови. Так, у мініатюрних круглоголових лхаса-апсо мозок має округлу форму, в той час як у собак з витягнутим черепом мозок теж витягнутий, оптимально заповнюючи черепну коробку. Однак далеко не всі відмінності пов’язані з анатомією і розмірами.

Так, у собак була виявлена велика варіабельність у ділянках мозку, пов’язаних з обробкою сигналів від органів нюху і смаку. Саме ці ділянки мозку є важливими для формування особливої поведінки порід собак, властивої різним «професіям» — таким, як, наприклад, сторожові чи мисливські собаки.

Учені наголошують, що в цьому дослідження брали участь домашні собаки, а не «професіонали», які постійно застосовують природні особливості своїх порід на практиці.

Проте навіть у цих тварин відмінності між відповідними ділянками мозку були дуже значними.

Так, характерними є виявлені відмінності між породами собак, орієнтованими на переслідування жертв та тими, що полюють за запахом. Собаки, які спеціалізувалися на полюванні за запахом, виявляли відмінності не в областях мозку, які виявляють запахи, а у більш складних областях, які допомагають собакам розуміти та передавати цю інформацію.

Я чула, як інструктори, які працюють з такими собаками, говорили, що не потрібно дресирувати собаку, щоб вона відчувала запах, — наголошує один із дослідників нейробіолог із Гарвардського університету Ерін Хехт. — Ви просто повинні навчити їх повідомляти про це.

Нагадаємо, нещодавно австрійські вчені розкрили секрет приручення вовків.