Секрет приручения волков раскрыли ученые Австрии, фото — "BBC Україна"

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Секрет приручения волков раскрыли ученые в Австрии. И собаки, и волки способны к сотрудничеству с людьми, но если собаки следуют за чьими-то действиями, то волки ведут за собой.

Новые факты об истории приручения волков изложены в исследовании зоологов Вены, которые опубликовало издание Scientific Reports.

Ученые исследовали волчат, которые росли рядом с людьми, и щенков собак. Зоологи выяснили, что собаки обязаны склонностью к сотрудничеству с людьми «волку внутри них». Во время их одомашнивания животных, которые больше доверяли людям, отбирали для разведения.

Во время эксперимента, который проводили в научном центре Вены, заметили, что волки проявили способность сотрудничать с людьми не хуже собак. Щенков волков и собак обучали совместно с человеком потянуть веревку, чтобы приблизить к себе лоток с едой.

Волки были готовы попробовать и собственную тактику для достижения цели, например, украсть веревку у тренера, а собаки только следовали за действиями человека.

Фредерик Ранга из Института Конрада Лоренца при университете Ветмедуни в Вене считает, что волки склонны быть инициативными, а собаки чаще только ожидают действий или команд людей.

«Около 30 тыс. лет назад волки начали приближаться к окраинам человеческих лагерей, чтобы поживиться объедками. Тогда же и произошло их одомашнивания», — рассказал Ранга.

Приручение и селективное размножение волков медленно изменило их поведение и гены. Волки со временем эволюционировали в собак — менее независимых животных.

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