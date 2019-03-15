ФИФА утвердила новое время и формат клубного чемпионата мира, фото - Твиттер ФИФА

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Racurs.ua

Совет Международной федерации футбола (ФИФА) принял решение изменить формат клубного чемпионата мира с 2021 года. Об этом 15 марта на пресс-конференции по итогам заседания совета ФИФА в Майами сообщил президент организации Джанни Инфантино.

Новый формат предполагает увеличение количества участников с шести до 24 команд, восемь из которых будут представлять УЕФА, шесть — Американскую конфедерацию футбола, по три — Конфедерацию футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна, Африканскую конфедерацию футбола и Азиатскую конфедерацию футбола, еще одна — Конфедерацию футбола Океании.

Турнир будет проводиться летом раз в четыре года, а не ежегодно в декабре. Он должен заменить Кубок конфедераций. Чемпионат в 2021 году будет пробным, на нем протестируют новый формат.

Клубный чемпионат мира по футболу — соревнования между сильнейшими клубами шести конфедераций. Турнир основали в 2000 году, а с 2005 года он проводился ежегодно. В 2018 году клубный чемпионат мира выиграл мадридский «Реал».

Ранее «Ракурс» сообщал, что ФИФА планирует увеличить количество участников чемпионата мира 2022 года, в связи с чем может перенести часть матчей из Катара в Оман и Кувейт.