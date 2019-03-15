Канада присоединилась к «азовским» санкциям против РФ, фото — Зеркало недели

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Racurs.ua

Канада вслед за Европейским союзом и США ввели санкции против России в связи с «агрессивными действиями России в Керченском проливе» при задержании украинских моряков, а также аннексией Крыма.

Под ограничениями оказались 114 физических лиц и 15 предприятий, сообщается 15 марта на сайте правительства Канады.

К санкционному списку попали 114 физлиц, в частности, председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов, президент ВТБ-банка Андрей Костин, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, директор Росгвардии Виктор Золотов, а также сын бизнесмена Аркадия Ротенберга Игорь Ротенберг.

«В координации с Европейским союзом и США Канада объявляет о новых санкциях в ответ на агрессивные действия России в Черном море и Керченском проливе, а также в связи с аннексией Крыма. Сегодняшние санкции демонстрируют, что Канада и международное сообщество готовы наложить на Россию ограничения, в связи с тем, что Москва игнорирует международное право», — говорится в заявлении министра иностранных дел Канады Христи Фриланд, размещенном на сайте канадского правительства.

Напомним, что сегодня ЕС ввел новые санкции против восьми граждан РФ, причастных к нападению российского флота на украинские корабли в Керченском проливе. В «черный список» попали высшие офицеры российского флота и командиры военных судов.

Кроме того, США расширили свой антироссийский санкционный список. В него попали еще шесть высокопоставленных россиян и восемь организаций. В частности, в список попали заместитель директора пограничной службы ФСБ РФ Геннадий Медведев и начальник службы пункта управления командования ФСБ РФ в оккупированном Крыму Руслан Ромашкин.