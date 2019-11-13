Владимир Вятрович, фото: LIGA.net

https://racurs.ua/n129382-v-cik-rasskazali-kogda-vyatrovich-stanet-deputatom.html

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) еще не получала от парламента представления о досрочном прекращении полномочий народного депутата из «Европейской солидарности» Ирины Луценко, вместо которой народным избранником, как ожидается, станет бывший директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

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Об этом журналистам заявил председатель ЦИК Олег Диденко, сообщает агентство «Укринформ».

Есть определенная процедура прохождения документов в самой Верховной Раде — там все должно быть оформлено, подписано, направлено в ЦИК, — отметил он.

По его словам, после получения соответствующего представления Центризбирком будет иметь шесть дней, чтобы признать избранным депутатом следующего кандидата по очередности в партийном списке.

После принятия такого решения избранный депутат имеет право подать документы для регистрации его народным депутатом. Если он откажется от депутатства, избранным будет признан следующий в списке кандидат.

После отказа Луценко от депутатских полномочий, следующей в списке «Европейской солидарности» была Наталья Бойко. Однако она вчера во второй половине дня занесла в ЦИК заявление об отказе от мандата народного депутата.

Свой поступок Бойко, которая является членом наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины», мотивировала тем, что намерена продолжать реформировать энергетическую сферу.

Решение было принято давно, для близких и коллег оно не было новостью, — заявила она на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Напомним, вчера Вятровичу известный пранкер «Джокер» прислал «поздравления» от имени народного депутата из «Слуги народа» Максима Бужанского.