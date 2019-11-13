Разминирование участка возле Петровского займет семь суток. Фото: Слово и Дело

https://racurs.ua/n129375-razminirovanie-uchastka-vozle-petrovskogo-zaymet-7-sutok.html

Ракурс

Разминирование территории на Донбассе, в частности, на участке № 3, который включает территорию сел Богдановка и Петровское Донецкой области, началось сегодня в 12.00.

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Этот процесс осуществляется в зеркальном режиме, то есть со стороны подконтрольных России боевиков должны происходить аналогичные действия. Об этом сообщил начальник пресс-центра штаба операции Объединенных сил (ООС) Андрей Агеев, передает УНИАН.

Он добавил, что зеркальность процесса разминирования была подтверждена представителями Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

По словам начальника пресс-центра ООС, на разминирование этой территории отведено до семи суток. Это прописано в плане графика разведения сил и средств, принятом 1 октября в Минске.

Ранее «Ракурс» сообщал об окончании разведения сил на участке № 3 — территории сел Петровское и Богдановка. Финальная фаза зеркального отступления сил и средств Вооруженных сил Украины и оккупационных войск состоялась 11 ноября в 12.00.