Розмінування ділянки біля Петрівського займе сім діб. Фото: Слово і Діло

https://racurs.ua/ua/n129375-rozminuvannya-dilyanky-bilya-petrivskogo-zayme-7-dib.html

Ракурс

Розмінування території на Донбасі, зокрема, на ділянці № 3, яка включає територію сіл Богданівка та Петрівське Донецької області, почалося сьогодні о 12.00.

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Цей процес здійснюється в дзеркальному режимі, тобто з боку підконтрольних Росії бойовиків мають тривати аналогічні дії. Про це повідомив начальник прес-центру штабу операції Об'єднаних сил (ООС) Андрій Агєєв, передає УНІАН.

Він додав, що дзеркальність процесу розмінування була підтверджена представниками Організації з безпеки та співпраці у Європі (ОБСЄ).

За словами начальника прес-центру ООС, на розмінування цієї території відведено до семи діб. Це прописано в плані графіку розведення сил і засобів, ухваленому 1 жовтня в Мінську.

Раніше «Ракурс» повідомляв про завершення розведення сил на ділянці № 3 — території сіл Петрівське та Богданівка. Фінальна фаза дзеркального відступу сил і засобів Збройних сил України й окупаційних військ відбулася 11 листопада о 12.00.