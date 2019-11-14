Погода в Україні на 15 листопада: Гідрометцентр обіцяє дощі на заході. Фото: zhenskoeschastie.com

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Погода в Україні 15 листопада збережеться теплою, лише в Луганській області можливе нічне зниження температури до 0 °C.

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У західних областях вдень стовпчик термометра буде перебувати в межах 7 °C — 11 °C. На Закарпатті температура сягатиме показників 14 °C — 16 °C. Вночі очікується зниження температури до 2 °C — 7 °C. У Закарпатській області — до 8 °C — 10 °C. Можливі невеликі дощі вдень і вночі, повідомляє Гідрометцентр.

У центрі країни вдень ​​буде від 7 °C до 10 °C, а вночі температура знизиться до 2 °C — 5 °C. Небо буде вкрите хмарами протягом усього дня. Без опадів.

На сході мінлива хмарність, денна температура від 7 °C до 10 °C. Вночі похолодає до 2 °C — 0 °C. Опадів не прогнозується.

На півдні збережеться тепла погода з мінливою хмарністю. Вдень очікується від 13 °C до 15 °C. Вночі температура опуститься до 7 °C — 9 °C. Без опадів.

У Києві 15 листопада сонце буде закрите хмарами. Денна температура 8 °C — 10 °C, вночі можливе зниження температури до 3 °C — 5 °C. Опадів не очікується.

Геомагнітна активність 15 листопада утримається в нормі. Магнітних бур не очікується.

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