Погода в Украине на 15 ноября: Гидрометцентр обещает дожди на западе. Фото: zhenskoeschastie.com

https://racurs.ua/n129448-pogoda-v-ukraine-na-15-noyabrya-gidrometcentr-obeschaet-dojdi-na-zapade-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 15 ноября сохранится теплой, лишь в Луганской области возможно ночное понижение температуры до 0 °C.

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В западных областях днем столбик термометра будет находиться в пределах 7 °C — 11 °C. На Закарпатье температура будет достигать показателей 14 °C — 16 °C. Ночью ожидается снижение температуры до 2 °C — 7 °C. В Закарпатской области — до 8 °C — 10 °C. Возможны небольшие дожди днем и ночью, сообщает Гидрометцентр.

В центре страны днем будет от 7 °C до 10 °C, а ночью температура снизится до 2 °C — 5 °C. Небо будет покрыто тучами на протяжении всего дня. Без осадков.

На востоке переменная облачность, дневная температура от 7 °C до 10 °C. Ночью похолодает до 2 °C — 0 °C. Осадков не прогнозируется.

На юге сохранится теплая погода с переменной облачностью. Днем ожидается от 13 °C до 15 °C. Ночью температура опустится до 7 °C — 9 °C. Без осадков.

В Киеве 15 ноября солнце будет закрыто тучами. Дневная температура 8 °C — 10 °C, ночью возможно снижение температуры до 3 °C — 5 °C. Осадков неожидается.

Геомагнитная активность 15 ноября сохранится в норме. Магнитных бурь не ожидается.

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