Владимир Вятрович, фото: «Укринформ»

https://racurs.ua/n129455-vyatrovicha-cik-zaregistrirovala-narodnym-deputatom.html

Ракурс

Владимир Вятрович, бывший директор Украинского института национальной памяти, зарегистрирован народным депутатом от партии «Европейская солидарность».

Loading...

Соответствующее решение сегодня приняла Центральная избирательная комиссия (ЦИК). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В результате внеочередных парламентских выборов, которые состоялись в Украине 21 июля, по спискам партии «Европейская солидарность» в парламент прошли 23 народных депутата. 12 ноября Верховная Рада лишила депутатских полномочий народного избранника от этой политсилы Ирину Луценко, которая решила отказаться от депутатской деятельности по состоянию здоровья.

Вятрович в партийном списке был под № 25. Однако расположенная перед ним в этом списке Наталья Бойко подала в ЦИК заявление о сложении депутатских полномочий, поэтому ее регистрация кандидатом в народные депутаты сегодня была отменена.

Также ЦИК сегодня отменила регистрацию трех членов избирательного списка партии «Голос» — Павла Кухты (№ 25 в списке), Ирины Ключковской (№ 32) и Дмитрия Романовича (№ 33).

Напомним, Бойко свое решение не становиться народным депутатом мотивировала намерением продолжать реформировать энергетическую сферу. Сейчас она является членом наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины».