Главные новости за 14 ноября: принят бюджет, скандал в Раде, начало работы миссии МВФ

Сегодня Рада поддержала проект закона о Госбюджете, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n129460-glavnye-novosti-za-14-noyabrya-prinyat-budjet-skandal-v-rade-nachalo-raboty-missii-mvf.html

Ракурс

Верховная Рада сегодня приняла в целом проект закона о Государственном бюджете Украины на 2020 год. За соответствующее решение проголосовали 280 народных избранников.

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Народный депутат от фракции «Слуга народа» Анна Скороход сегодня в сессионном зале заявила о давлении со стороны властей — задержании ее гражданского мужа Алексея Алякина. По словам Скороход, Алякина задержали из-за ее голосований, которые не совпадали с позицией фракции. В частности, из-за вчерашнего рассмотрение законопроекта о рынке земли.

В Генпрокуратуре впоследствии заявили, что Алякин находился в розыске еще с 11 ноября.

Избрание меры пресечения Алякину будет рассматривать Печерский райсуд Киева в пятницу или в субботу.

Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сегодня пообещал лично вынести решение об исключении Скороход из фракции.

Объединенная следственная группа (JIT), которая расследует катастрофу малазийского «Боинга» рейса MH17, обнародовала запись новой беседы боевиков: неизвестного лица и «коменданта» оккупированной Макеевки.

В Украине сегодня начала работу миссия Международного валютного фонда (МВФ).

Бывший директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович зарегистрирован народным депутатом от партии «Европейская солидарность». В Раду он зашел вместо Ирины Луценко, которая отказалась от депутатских полномочий в связи с состоянием здоровья.