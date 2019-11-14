Миссия МВФ начала работу в Украине, фото: flickr-Haydn Blackey

https://racurs.ua/n129434-missiya-mvf-nachala-rabotu-v-ukraine.html

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Миссия Международного валютного фонда (МВФ) начала работу в Украине.

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Сотрудники финансовой организации приступили к работе в Киеве, как и планировала. Об этом сообщает УНИАН, ссылаясь на представителей постоянного представительства Фонда в Киеве.

Миссия намерена продолжить диалог с украинскими властями относительно новой программы при поддержке МВФ. Срок работы сотрудников оценочной миссии МВФ — с 12 по 26 сентября. Группа работает во главе с Роном ван Роденом.

В ближайшие недели миссия МВФ продолжит обсуждение новой трехлетней программы расширенного финансирования для Украины. Чиновники надеются получить в рамках программы EFF на 5−6 млрд долл. По прогнозам украинского правительства и Нацбанка, положительное решение по предоставлению средств может быть принято в декабре.

Ранее постоянный представитель фонда в Украине Йоста Люнгман раскрыл подробности визита. Он рассказал, что миссию возглавит Рон ван Роден.