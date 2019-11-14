Рада приняла бюджет-2020: что он изменит для украинцевhttps://racurs.ua/n129432-rada-prinyala-budjet-2020-chto-on-izmenit-dlya-ukraincev.htmlРакурс
Народные депутаты 14 ноября приняли в целом проект закона о Государственном бюджете Украины на 2020 год (№ 2000).
В сессионном зале нашлось 280 голосов, которыми утвердили главный финансовый документ государства.
Подготовленный ко второму чтению законопроект докладывала министр финансов Оксана Маркарова. Она была уверена в том, что пересмотренные ко второму чтению основные макропоказатели бюджета позволят перевыполнить бюджет 2020 года.
Маркарова уверена, что доходы по факту будут выше, чем это заложено в проекте закона. Она отметила, что рост ВВП на 3,7%, заложенный в бюджете, «не удовлетворяет правительство, которое хотело бы видеть 5−7%".
По сравнению с редакцией законопроекта, представленной к первому чтению, доходы государственного бюджета на 2020 год увеличили на 14,2 млрд грн (с 1079 млрд грн до 1093,7 млрд грн), расходы увеличены на 10,1 млрд грн (с 1170 до 1180 млрд грн). Дефицит ГБУ составит 2,09% ВВП.
В законе о бюджете на 2020 год Кабмин:
- сократил расходы на органы власти на 10%;
- повысил пенсии. Их в 2020 году индексируют. В целом на пенсии с индексацией выделят 173 млрд грн. На 670 грн поднимут выплаты пенсионерам старше 80 лет;
- повысил минимальную зарплату до 4 тыс. 723 грн. Это на 550 грн больше, чем в 2019 году (4 тыс. 173 грн);
- увеличил расходы на зарплаты для учителей на 3,75 млрд грн. Еще 3,5 млрд выделят на опорные школы;
- расходы на субсидии сохранил на уровне 48 млрд грн, что на 7 млрд меньше, чем в 2019 году. Считается, что этой суммы хватит на субсидии всем, кто в ней нуждается;
- установил расходы на безопасность и оборону в размере 5,45% процентов от прогнозируемого ВВП (245,8 млрд грн). Исключительно на оборону направят 136 млрд грн. Бюджет Минобороны составит 116,1 млрд грн, госгарантии на закупку вооружений и техники составят 9 млрд грн, а бюджет Главного управления разведки — 3,5 млрд;
- улучшил прогноз курса доллара — 27 грн/долл. Ранее закладывался курс 28,2 грн/долл.;
- выделил 2 млрд грн на проведение местных выборов;
- рассчитывает на 12 млрд гривен от приватизации;
- запланировал 73,7 млрд грн на строительство дорог и развитие инфраструктуры;
- увеличил расходы на международную деятельность. В частности, в защиту прав украинцев за рубежом выделяется 64,6 млн грн, расходы на суды против России составят 183,3 млн грн.