Рада приняла бюджет-2020: что он изменит для украинцев, фото — "Капитал"

https://racurs.ua/n129432-rada-prinyala-budjet-2020-chto-on-izmenit-dlya-ukraincev.html

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Народные депутаты 14 ноября приняли в целом проект закона о Государственном бюджете Украины на 2020 год (№ 2000).

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В сессионном зале нашлось 280 голосов, которыми утвердили главный финансовый документ государства.

Подготовленный ко второму чтению законопроект докладывала министр финансов Оксана Маркарова. Она была уверена в том, что пересмотренные ко второму чтению основные макропоказатели бюджета позволят перевыполнить бюджет 2020 года.

Маркарова уверена, что доходы по факту будут выше, чем это заложено в проекте закона. Она отметила, что рост ВВП на 3,7%, заложенный в бюджете, «не удовлетворяет правительство, которое хотело бы видеть 5−7%".

По сравнению с редакцией законопроекта, представленной к первому чтению, доходы государственного бюджета на 2020 год увеличили на 14,2 млрд грн (с 1079 млрд грн до 1093,7 млрд грн), расходы увеличены на 10,1 млрд грн (с 1170 до 1180 млрд грн). Дефицит ГБУ составит 2,09% ВВП.

В законе о бюджете на 2020 год Кабмин: