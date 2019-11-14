Рада ухвалила бюджет-2020: що він змінить для українцівhttps://racurs.ua/ua/n129432-rada-uhvalyla-budjet-2020-scho-vin-zminyt-dlya-ukrayinciv.htmlРакурс
Народні депутати 14 листопада ухвалили в цілому проект закону про Державний бюджет України на 2020 рік (№ 2000).
У сесійній залі знайшлося 280 голосів, які затвердили головний кошторис держави.
Підготовлений до другого читання законопроект доповідала міністр фінансів Оксана Маркарова. Вона була впевнена в тому, що переглянуті до другого читання основні макропоказники бюджету дозволять перевиконати бюджет 2020 року.
Маркарова впевнена, що доходи за фактом будуть вищими, ніж це закладено в проекті закону. Вона відзначила, що зростання ВВП на 3,7%, закладене в бюджеті, «не задовольняє уряд, яке хотіло б бачити 5−7%".
У порівнянні з редакцією законопроекту, представленої до першого читання, доходи державного бюджету на 2020 рік збільшили на 14,2 млрд грн (з 1079,5 млрд грн до 1093,7 млрд грн), витрати збільшені на 10,1 млрд грн (з 1170 до 1 180,1 млрд грн). Дефіцит ДБУ складе 2,09% ВВП.
У законі про бюджеті на 2020 рік Кабмін:
- скоротив витрати на органи влади на 10%;
- підвищив пенсії. Їх у 2020 році проіндексують. В цілому на пенсії з індексацією виділять 173 млрд грн. На 670 грн піднімуть виплати пенсіонерам старше 80 років;
- підвищив мінімальну зарплату до 4 тис. 723 грн. Це на 550 грн більше ніж в 2019 році;
- збільшив видатки на зарплати для вчителів на 3,75 млрд грн. Ще 3,5 млрд грн виділять на опорні школи;
- витрати на субсидії зберіг на рівні 48 млрд грн, що на 7 млрд менше, ніж в 2019 році. Вважається, що цієї суми вистачить на субсидії всім, хто її потребує;
- встановив витрати на безпеку і оборону в розмірі 5,45% відсотків від прогнозованого ВВП (245,8 млрд грн). Суто на оборону спрямують 136 млрд грн. Бюджет Міноборони складе 116,1 млрд грн, держгарантії на закупівлю озброєнь і техніки становитимуть 9 млрд грн, а бюджет Головного управління розвідки — 3,5 млрд;
- поліпшив прогноз курсу долара —27 грн/дол. Раніше закладався курс 28,2 грн/дол.;
- виділив 2 млрд грн на проведення місцевих виборів;
- розраховує на 12 млрд гривень від приватизації;
- запланував 73,7 млрд грн на будівництво доріг і розвиток інфраструктури;
- збільшив витрати на міжнародну діяльність. Зокрема, на захист прав українців за кордоном виділяється 64,6 млн грн, витрати на суди проти Росії складуть 183,3 млн грн.