Рада ухвалила бюджет-2020: що він змінить для українців, фото — "Капітал"

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Ракурс

Народні депутати 14 листопада ухвалили в цілому проект закону про Державний бюджет України на 2020 рік (№ 2000).

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У сесійній залі знайшлося 280 голосів, які затвердили головний кошторис держави.

Підготовлений до другого читання законопроект доповідала міністр фінансів Оксана Маркарова. Вона була впевнена в тому, що переглянуті до другого читання основні макропоказники бюджету дозволять перевиконати бюджет 2020 року.

Маркарова впевнена, що доходи за фактом будуть вищими, ніж це закладено в проекті закону. Вона відзначила, що зростання ВВП на 3,7%, закладене в бюджеті, «не задовольняє уряд, яке хотіло б бачити 5−7%".

У порівнянні з редакцією законопроекту, представленої до першого читання, доходи державного бюджету на 2020 рік збільшили на 14,2 млрд грн (з 1079,5 млрд грн до 1093,7 млрд грн), витрати збільшені на 10,1 млрд грн (з 1170 до 1 180,1 млрд грн). Дефіцит ДБУ складе 2,09% ВВП.

У законі про бюджеті на 2020 рік Кабмін: