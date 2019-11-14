Справа «ПриватБанку»: Коломойський і Боголюбов втратили 10 млн фунтів стерлінгів через судову тяганину. Фото: delo.ua

https://racurs.ua/ua/n129418-sprava-pryvatbanku-kolomoyskyy-i-bogolubov-vtratyly-10-mln-funtiv-sterlingiv-cherez-sudovu.html

Ракурс

Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, які є колишніми співвласниками «ПриватБанку», втратили 10,9 млн фунтів стерлінгів через судову тяганину. Ця сума пішла на погашення судових витрат, пов’язаних із розглядом справи «ПриватБанку» у Високому суді Англії та Уельсу, а також в апеляційних інстанціях.

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Апеляційний суд 15 жовтня зобов’язав Коломойського і Боголюбова оплатити юридичні витрати «ПриватБанку» в розмірі 10,9 млн фунтів стерлінгів до 12 листопада 2019 року, повідомляє прес-служба фінустанови.

Бізнесмени сплатили свою частку зобов’язань у повному обсязі, а от шість корпоративних відповідачів, серед яких англійські компанії та фірми, зареєстровані на Британських Віргінських островах, сплатили лише частину зобов’язань. Ці компанії є підставними і підконтрольними Коломойському та Боголюбову, наголосили у банку.

«ПриватБанк» направляв позов до Високого суду Англії у 2017 році, в якому звинувачував Коломойського та Боголюбова у виведенні 5,5 млрд дол. незадовго до націоналізації банку. Суд застосував до олігархів обмежувальний захід у виді накладення всесвітнього арешту на їх активи.

У жовтні Апеляційний суд Англії та Уельсу став на бік «ПриватБанку» і продовжив всесвітній арешт активів Коломойського і Боголюбова.

Олігархи зверталися до Апеляційного суду і добилися рішення про те, що справа «ПриватБанку» не входить до компетенції Високого суду Англії, відповідно суд не має права накладати арешт на їхнє майно. Але «ПриватБанк» оскаржив це рішення.

Як писав «Ракурс», Коломойський заявив, що фінансування з боку Росії може замінити Україні кредити МВФ і допомогти уникнути болючих реформ.