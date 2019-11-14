Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Російський пропагандист в Києві: СБУ не побачила загроз нацбезпеці від підручного Кремлю Корчевнікова, фото: Instagram

Російський пропагандист у Києві: СБУ не видно загроз нацбезпеці з боку підручного Кремля Корчевнікова (ДОКУМЕНТ)

14 лис 2019, 13:45
999

Борис Корчевніков, російський актор і пропагандист Кремля, недавно побував в Україні, де вільно прогулювався Києвом. У Службі безпеки України (СБУ) заявили, що не мають інформації про вчинення ним дій проти нацбезпеки України за останні 5 років, поки йому було заборонено в’їзд на українську територію.

Loading...

Нардеп Олексій Гончаренко опублікував у Facebook відповідну відповідь СБУ на депутатський запит.

Народний обранець зазначив, що отримав відповідь відомства щодо того, яким чином став можливим візит пропагандиста в Україну, якщо йому було заборонено в’їзд.

Гончаренко нагадав, що Корчевніков відкрито підтримує сепаратистів на Донбасі та називає Крим російським.

Окупантів і колабораціоністів прощати не можна, — заявив нардеп.

З’ясувалося, що у росіянина була заборона на в’їзд до України із 5 вересня 2014 року на термін у 5 років. Коли вони збігли, Корчевніков відвідав українську столицю. В СБУ заявили, що вони не отримували даних про здійснення ним дій проти нацбезпеки України за вказаний період.

Російський пропагандист в Києві: СБУ не побачила загроз нацбезпеці від підручного Кремлю Корчевнікова, фото: Facebook-Олексій Гончаренко

Депутатське звернення щодо візиту Корчевнікова до Києва Гончаренко направив СБУ в жовтні. Він нагадав, що російський ведучий отримав медаль за «Заслуги перед Вітчизною» завдяки пропагандистському висвітленню анексії Криму.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter









Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...
Новини
Останні новини
Показати більше