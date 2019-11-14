Російський пропагандист в Києві: СБУ не побачила загроз нацбезпеці від підручного Кремлю Корчевнікова, фото: Instagram

https://racurs.ua/ua/n129430-rosiyskyy-propagandyst-v-kyievi-sbu-ne-pobachyla-zagroz-nacbezpeci-vid-pidruchnogo-kremlu.html

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Борис Корчевніков, російський актор і пропагандист Кремля, недавно побував в Україні, де вільно прогулювався Києвом. У Службі безпеки України (СБУ) заявили, що не мають інформації про вчинення ним дій проти нацбезпеки України за останні 5 років, поки йому було заборонено в’їзд на українську територію.

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Нардеп Олексій Гончаренко опублікував у Facebook відповідну відповідь СБУ на депутатський запит.

Народний обранець зазначив, що отримав відповідь відомства щодо того, яким чином став можливим візит пропагандиста в Україну, якщо йому було заборонено в’їзд.

Гончаренко нагадав, що Корчевніков відкрито підтримує сепаратистів на Донбасі та називає Крим російським.

Окупантів і колабораціоністів прощати не можна, — заявив нардеп.

З’ясувалося, що у росіянина була заборона на в’їзд до України із 5 вересня 2014 року на термін у 5 років. Коли вони збігли, Корчевніков відвідав українську столицю. В СБУ заявили, що вони не отримували даних про здійснення ним дій проти нацбезпеки України за вказаний період.

Депутатське звернення щодо візиту Корчевнікова до Києва Гончаренко направив СБУ в жовтні. Він нагадав, що російський ведучий отримав медаль за «Заслуги перед Вітчизною» завдяки пропагандистському висвітленню анексії Криму.