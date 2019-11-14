Розмінування Петрівського і Богданівки: ДСНС показала, як це відбувається. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n129421-rozminuvannya-petrivskogo-i-bogdanivky-dsns-pokazaly-yak-ce-vidbuvaietsya-foto-video.html

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Розмінування території Петрівського та Богданівки розпочалося після підтвердження факту дзеркального розведення військ на цій ділянці фронту 13 листопада.

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Дослідження цієї ділянки з українського боку доручили фахівцям Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Донецькій області, повідомляє сайт ДСНС. Там же опубліковано фотозвіт.

Піротехнічні розрахунки ДСНС вже обстежили 0,07 га території, вилучили і знешкодили шість вибухонебезпечних предметів.

У розмінуванні цієї ділянки фронту беруть участь чотири піротехнічні розрахунки у складі 20 осіб і восьми одиниць техніки.

Нагадаємо, что вчора, 13 листопада, в штабі операції Об'єднаних сил (ООС) повідомили, що дзеркальність процесу розведення військ Збройних сил України і проросійських бойовиків була підтверджена представниками ОБСЄ. Тепер на розмінування території населених пунктів Петрівське та Богданівка відведено до семи діб.