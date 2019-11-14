Разминирование Петровского и Богдановки: ГСЧС показала, как это происходит. Фото: ГСЧС

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Разминирование территории Петровского и Богдановки началось после подтверждения факта зеркального разведения войск на этом участке фронта 13 ноября.

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Исследование этого участка с украинской стороны поручили специалистам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Донецкой области, сообщает сайт ГСЧС. Там же обнародован фотоотчет.

Пиротехнические расчеты ГСЧС уже обследовали 0,07 га территории, изъяли и обезвредили шесть взрывоопасных предметов.

В разминировании этого участка фронта принимают участие четыре пиротехнических расчета в составе 20 человек и восьми единиц техники.

Напомним, что вчера, 13 ноября, в штабе операции Объединенных сил (ООС) сообщили, что зеркальность процесса разведения войск Вооруженных сил Украины и пророссийских боевиков было подтверждено представителями ОБСЕ. Теперь на разминирование территории населенных пунктов Петровское и Богдановка отведено до семи суток.