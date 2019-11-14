Ракурсhttps://racurs.ua/
Разминирование Петровского и Богдановки: ГСЧС показала, как это происходит. Фото: ГСЧС
Разминирование Петровского и Богдановки: ГСЧС показала, как это происходит (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n129421-razminirovanie-petrovskogo-i-bogdanovki-gschs-pokazala-kak-eto-proishodit-foto-video.htmlРакурс
Разминирование территории Петровского и Богдановки началось после подтверждения факта зеркального разведения войск на этом участке фронта 13 ноября.
Loading...
Исследование этого участка с украинской стороны поручили специалистам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Донецкой области, сообщает сайт ГСЧС. Там же обнародован фотоотчет.
Пиротехнические расчеты ГСЧС уже обследовали 0,07 га территории, изъяли и обезвредили шесть взрывоопасных предметов.
В разминировании этого участка фронта принимают участие четыре пиротехнических расчета в составе 20 человек и восьми единиц техники.
Напомним, что вчера, 13 ноября, в штабе операции Объединенных сил (ООС) сообщили, что зеркальность процесса разведения войск Вооруженных сил Украины и пророссийских боевиков было подтверждено представителями ОБСЕ. Теперь на разминирование территории населенных пунктов Петровское и Богдановка отведено до семи суток.
Загрузка...