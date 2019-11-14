Российский пропагандист в Киеве: СБУ не увидела угроз нацбезопасности от подручного Кремлю Корчевникова, фото: Instagram

https://racurs.ua/n129430-rossiyskiy-propagandist-v-kieve-sbu-ne-uvidela-ugroz-nacbezopasnosti-ot-podruchnogo-kremlu.html

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Борис Корчевников, российский актер и пропагандист Кремля, недавно побывал в Украине, где свободно гулял по Киеву. В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что не располагают информацией о совершении им действий против нацбезопасности Украины за последние 5 лет, пока ему был запрещен въезд на украинскую территорию.

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Нардеп Алексей Гончаренко опубликовал в Facebook соответствующий ответ СБУ на депутатский запрос.

Народный избранник отметил, что получил ответ ведомства относительно того, каким образом стал возможным визит пропагандиста в Украину, если ему был запрещен въезд.

Гончаренко напомнил, что Корчевников открыто поддерживает сепаратистов на Донбассе и называет Крым российским.

Оккупантов и коллаборационистов прощать нельзя, — заявил нардеп.

Выяснилось, что у россиянина был запрет на въезд в Украину с 5 сентября 2014 года на срок в 5 лет. Когда они прошли, Корчевников посетил украинскую столицу. В СБУ заявили, что не получали данных о совершении им действий против нацбезопасности Украины за указанный период.

Депутатское обращение относительно визита Корчевникова в Киев Гончаренко направил в СБУ в октябре. Он напомнил, что российский ведущий получил медаль за «Заслуги перед Отечеством» благодаря пропагандистскому освещению аннексии Крыма.