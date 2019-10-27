Зеленський заявив, що не боїться образити Коломойського. Фото: Главред

https://racurs.ua/ua/n128628-zelenskyy-zayavyv-scho-ne-boyitsya-obrazyty-kolomoyskogo.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, не боїться образити українського бізнесмена Ігоря Коломойського або ж втратити підтримку від телеканалу олігарха «1+1».

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За словами глави держави, він не збирається давати олігарху ніяких привілеїв. Більш того, Зеленський буде наполягати на тому, щоб той витратився на соціальні та інфраструктурні об'єкт, сказав він в інтерв’ю The New Yorker.

Якщо телеканал після цього обернеться проти мене, тоді ми зрозуміємо, що він не хоче жити по-іншому, — сказав Зеленський.

Глава держави зазначив, що Коломойський повинен буде вчинити так, як робили олігархи Віктор Пінчук і Ренат Ахметов. За даними видання, вони перший купив автомобілі швидкої допомоги, а другий — квартири звільненим з полону моряків.

Нагадаємо, що Зеленський 10 вересня зустрівся з Коломойським. Сторони говорили про ведення бізнесу в Україні.