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Зеленский заявил, что не боится обидеть Коломойского. Фото: Главред

Зеленский заявил, что не боится обидеть Коломойского

27 окт 2019, 14:51
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Владимир Зеленский, президент Украины, не боится обидеть украинского бизнесмена Игоря Коломойского или же потерять поддержку от телеканала олигарха «1+1».

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По словам главы государства, он не собирается давать олигарху никаких привилегий. Более того, Зеленский будет настаивать на том, чтобы тот потратился на социальные и инфраструктурные объект, сказал он в интервью The New Yorker.

Если телеканал после этого обернется против меня, тогда мы поймем, что он не хочет жить по-другому, — сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что Коломойский должен будет поступить так, как поступали олигархи Виктор Пинчук и Ренат Ахметов. По данным издания, они первый купил автомобили скорой помощи, а второй — квартиры освобожденным из плена морякам.

Напомним, что Зеленский 10 сентября встретился с Коломойским. Стороны говорили о ведении бизнеса в Украине.


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