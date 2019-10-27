Новини України

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Ракурс
Під Хмельницьким в ДТП загинула сім’я. Фото: РБК

Під Хмельницьким в ДТП загинула сім’я (ФОТО)

27 жов 2019, 14:30
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ДТП на Хмельниччині сталася вранці 27 жовтня на відрізку траси «Житомир-Чернівці». Тут зіткнулися легковий автомобіль Volkswagen і вантажівка DAF.

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В результаті події загинули троє людей, серед яких дитина. Всі вони були членами однієї сім’ї, повідомляє прес-служба Національної поліції.

За уточненими даними, в аварії загинули 42-річний водій Volkswagen, його 39-річна дружина і 14-річна дочка. Також в автомобілі знаходився 10-річний син загиблих, який з травмами був госпіталізований.

У поліції зазначають, що водій вантажівки за медичною допомогою не звертався.

Під Хмельницьким в ДТП загинула сім'я. Фото: Нацполиция

За фактом трагедії розпочато кримінальне провадження за ч. 3 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Раніше «Ракурс» розповідав про ДТП на Київщині, в результаті якої загинули три людини.

Джерело: Ракурс


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