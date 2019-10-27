Новини України

Під Києвом чоловік підірвався на гранаті, коли хотів вбити знайомого. Фото: УНН

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Вибух під Києвом прогримів 27 жовтня. Тут чоловік здійснив спробу вбивства свого знайомого, після чого сам загинув під час вибуху.

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Поліцейські встановили, що під час вибуху загинув чоловік 1959 року народження, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, повідомляє прес-служба Національної поліції.

Будучи в нетверезому стані, вночі намагався проникнути в будинок свого знайомого. Господар миттєво зреагував і просто виштовхнув підривника на вулицю. Це і врятувало життя його родині. Граната вибухнула вже у дворі, — йдеться в повідомленні.

Відзначається, що чоловіка встигли доставити в лікарню, де він і помер.

З місця трагедії були вилучені залишки від гранати схожої на РГД-5. В будинку підривника правоохоронці знайшли запал від ще однієї гранати.

Поліція розпочала кримінальні провадження за статтею про замах на умисне вбивство, незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами (ч. 3 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115, ст. 263 КК України).

Нагадаємо, що вибух гранати стався у Києві в ніч на 25 жовтня. Вибуховий пристрій детонував на території ринку, який знаходиться на вулиці Теодора Драйзера.