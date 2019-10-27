Новости Украины

Под Киевом мужчина подорвался на гранате, когда хотел убить знакомого. Фото: УНН

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Взрыв под Киевом прогремел 27 октября. Здесь мужчина совершил попытку убийства своего знакомого, после чего сам погиб при взрыве.

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Полицейские установили, что во время взрыва погиб мужчина 1959 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянение, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Будучи в нетрезвом состоянии, ночью пытался проникнуть в дом своего знакомого. Хозяин мгновенно среагировал и просто вытолкнул подрывника на улицу. Это и спасло жизнь его семье. Граната взорвалась уже во дворе, — говорится в сообщении

Отмечается, что мужчину успели доставить в больницу, где он и скончался.

С места трагедии были изъяты остатки от гранаты похожей на РГД-5. В доме подрывника правоохранители нашли запал от еще одной гранаты.

Полиция начала уголовные производства по статьям о покушение на умышленное убийство, незаконное обращение с оружием и боеприпасами (ч.3 ст.15, п.1 ч.2 ст.115, ст.263 УК Украины).

Напомним, что взрыв гранаты прогремел в Киеве в ночь на 25 октября. Взрывное устройство детонировало на территории рынка, который находится на улице Теодора Драйзера.