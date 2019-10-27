Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
За заммера Днепра внесли залог в 600 тыс. грн. Фото: Цензор

За заммера Днепра внесли залог в 600 тыс. грн

27 окт 2019, 13:30
999

Михаил Лысенко, заместитель мэра Днепра, вышел на свободу после того, как за него внесли залог в 600 тыс. грн.

Loading...

Подозреваемого в хищении 29,5 млн гривен бюджетных средств во время ремонта Нового моста в Днепре взяли под арест 25 октября, сообщает агентство «Українські новини» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что залог за Лысенко внесли его родственники и друзья. Он выйдет на работу уже 28 октября.

Напомним, 12 августа прокуратура Днепропетровской области заявила о проверке в отношении возможного присвоения бюджетных средств при проведении ремонта моста в Днепре. Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Позже в розыск объявили трех должностных лиц городского совета Днепра, подозреваемых в растрате бюджетных средств во время ремонта моста, а также должностное лицо, осуществлявшее технический надзор.

Ранее, 14 сентября, президент Украины Владимир Зеленский проверил качество Нового моста в Днепре. Глава государства возмутился из-за того, что мост открыли без серьезных экспертных заключений по безопасности, и заявил, что обязательно разберется с этим вопросом.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости

Зеленский назначил девятого за пять лет руководителя прифронтовой Луганщины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Луганской областной государственной администрации. Сергей Гайдай работал когда-то с Геннадием Москалем и заслужил неоднозначную репутацию на Закарпатье

Новости Украины
17:26   26 окт