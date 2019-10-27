За заммера Днепра внесли залог в 600 тыс. грн. Фото: Цензор

https://racurs.ua/n128625-za-zammera-dnepra-vnesli-zalog-v-600-tys-grn.html

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Михаил Лысенко, заместитель мэра Днепра, вышел на свободу после того, как за него внесли залог в 600 тыс. грн.

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Подозреваемого в хищении 29,5 млн гривен бюджетных средств во время ремонта Нового моста в Днепре взяли под арест 25 октября, сообщает агентство «Українські новини» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что залог за Лысенко внесли его родственники и друзья. Он выйдет на работу уже 28 октября.

Напомним, 12 августа прокуратура Днепропетровской области заявила о проверке в отношении возможного присвоения бюджетных средств при проведении ремонта моста в Днепре. Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Позже в розыск объявили трех должностных лиц городского совета Днепра, подозреваемых в растрате бюджетных средств во время ремонта моста, а также должностное лицо, осуществлявшее технический надзор.

Ранее, 14 сентября, президент Украины Владимир Зеленский проверил качество Нового моста в Днепре. Глава государства возмутился из-за того, что мост открыли без серьезных экспертных заключений по безопасности, и заявил, что обязательно разберется с этим вопросом.