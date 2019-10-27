За заммера Дніпра внесли заставу в 600 тис. грн. Фото: Цензор

https://racurs.ua/ua/n128625-za-zammera-dnipra-vnesly-zastavu-v-600-tys-grn.html

Ракурс

Михайло Лисенко, заступник мера Дніпра, вийшов на свободу після того, як за нього внесли заставу в 600 тис. грн.

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Підозрюваного в розкраданні 29,5 млн гривень бюджетних коштів під час ремонту Нового мосту в Дніпрі взяли під арешт 25 жовтня, повідомляє агентство «Українські новини» з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Зазначається, що заставу за Лисенка внесли його родичі та друзі. Він вийде на роботу вже 28 жовтня.

Нагадаємо, 12 серпня прокуратура Дніпропетровської області заявила про перевірку щодо можливого привласнення бюджетних коштів при проведенні ремонту моста в Дніпрі. Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Пізніше в розшук оголосили трьох посадових осіб міської ради Дніпра, підозрюваних у розтраті бюджетних коштів під час ремонту моста, а також посадова особа, яка здійснювала технічний нагляд.

Раніше, 14 вересня, президент України Володимир Зеленський перевірив якість Нового мосту в Дніпрі. Глава держави обурився через те, що міст відкрили без серйозних експертних висновків щодо безпеки, і заявив, що обов’язково розбереться з цим питанням.