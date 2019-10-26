Ремонт Нового моста в Днепре. Фото: opentv.media

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Дзержинский районный суд Кривого Рога избрал меру пресечения заместителю городского головы Днепра, которого следователи подозревают в хищении государственных средств на ремонте Нового моста.

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Чиновнику избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в более 600 тыс. грн. Об этом суд просила сторона обвинения, 26 октября сообщила пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

Следователи считают, что заместитель мэра Бориса Филатова и другие должностные лица горсовета и предприятия-подрядчика присвоили 29,5 млн грн бюджетных средств во время осуществления ремонта Нового моста. Их подозревают в нарушении закона по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

В самой прокуратуре не сообщили имя чиновника. Тем временем «Радіо Свобода» утверждает, что речь идет о Михаиле Лысенко.

Напомним, 12 августа прокуратура Днепропетровской области заявила о проверке в отношении возможного присвоения бюджетных средств при проведении ремонта моста в Днепре. Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Позже в розыск объявили трех должностных лиц городского совета Днепра, подозреваемых в растрате бюджетных средств во время ремонта моста, а также должностное лицо, осуществлявшее технический надзор.

Ранее, 14 сентября, президент Украины Владимир Зеленский проверил качество Нового моста в Днепре. Глава государства возмутился из-за того, что мост открыли без серьезных экспертных заключений по безопасности, и заявил, что обязательно разберется с этим вопросом.