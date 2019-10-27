Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Под Хмельницким в ДТП погибла семья. Фото: РБК

Под Хмельницким в ДТП погибла семья (ФОТО)

27 окт 2019, 14:30
999

ДТП в Хмельницкой области произошло утром 27 октября на отрезке трассы «Житомир-Черновцы». Здесь столкнулись легковой автомобиль Volkswagen и грузовик DAF.

Loading...

В результате происшествия погибли три человека, среди которых ребенок. Все они были членами одной семьи, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

По уточненным данным, в аварии погибли 42-летний водитель Volkswagen, его 39-летняя жена и 14-летняя дочь. Также в автомобиле находился 10-летний сын погибших, который с травмами был госпитализирован.

Под Хмельницким в ДТП погибла семья. Фото: Нацполиция

В полиции отмечают, что водитель грузовика за медицинской помощью не обращался.

По факту трагедии начато уголовное производство по ч. 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами).

Ранее «Ракурс» рассказывал о ДТП на Киевщине, в результате которой погибли три человека.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости

Зеленский назначил девятого за пять лет руководителя прифронтовой Луганщины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Луганской областной государственной администрации. Сергей Гайдай работал когда-то с Геннадием Москалем и заслужил неоднозначную репутацию на Закарпатье

Новости Украины
17:26   26 окт