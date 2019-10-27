Новости Украины

Под Хмельницким в ДТП погибла семья. Фото: РБК

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Ракурс

ДТП в Хмельницкой области произошло утром 27 октября на отрезке трассы «Житомир-Черновцы». Здесь столкнулись легковой автомобиль Volkswagen и грузовик DAF.

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В результате происшествия погибли три человека, среди которых ребенок. Все они были членами одной семьи, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

По уточненным данным, в аварии погибли 42-летний водитель Volkswagen, его 39-летняя жена и 14-летняя дочь. Также в автомобиле находился 10-летний сын погибших, который с травмами был госпитализирован.

В полиции отмечают, что водитель грузовика за медицинской помощью не обращался.

По факту трагедии начато уголовное производство по ч. 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами).

Ранее «Ракурс» рассказывал о ДТП на Киевщине, в результате которой погибли три человека.