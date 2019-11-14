Дело «ПриватБанка»: Коломойский и Боголюбов лишились 10 млн фунтов стерлингов из-за судебной тяжбы. Фото: delo.ua

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Ракурс

Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, которые являются бывшими совладельцами «ПриватБанка», потеряли 10,9 млн фунтов стерлингов из-за судебной тяжбы. Эта сумма пошла на погашение судебных расходов, связанных с рассмотрением дела «ПриватБанка» в Высоком суде Англии и Уэльса, а также в апелляционных инстанциях.

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Апелляционный суд 15 октября обязал Коломойского и Боголюбова оплатить юридические расходы «ПриватБанка» в размере 10,9 млн фунтов стерлингов до 12 ноября 2019 года, сообщает пресс-служба финучреждения.

Бизнесмены заплатили свою долю обязательств в полном объеме, а вот шесть корпоративных ответчиков, среди которых английские компании и фирмы, зарегистрированные на Британских Виргинских островах, оплатили только часть обязательств. Эти компании являются подставными и подконтрольными Коломойскому и Боголюбову, подчеркнули в банке.

«ПриватБанк» направлял иск в Высокий суд Англии в 2017 году, в котором обвинял Коломойского и Боголюбова в выводе 5,5 млрд долл. незадолго до национализации банка. Суд применил в отношении олигархов ограничительную меру в виде наложения всемирного ареста на их активы.

В октябре Апелляционный суд Англии и Уэльса встал на сторону «ПриватБанка» и продлил всемирной арест активов Коломойского и Боголюбова.

Олигархи обращались в Апелляционный суд и добились решения о том, что дело «ПриватБанка» не входит в компетенцию Высокого суда Англии, соответственно суд не вправе накладывать арест на их имущество. Но «ПриватБанк» обжаловал это решение.

Как писал ранее «Ракурс», Коломойский заявил, что финансирование со стороны России может заменить Украине кредиты МВФ и помочь избежать болезненных реформ.