Місія МВФ почала роботу в Україні, фото: flickr-Haydn Blackey

https://racurs.ua/ua/n129434-misiya-mvf-pochala-robotu-v-ukrayini.html

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Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) розпочала роботу в Україні.

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Співробітники фінансової організації приступили до роботи в Києві, як і планувала. Про це повідомляє УНІАН, посилаючись на представників постійного представництва Фонду в Києві.

Місія має намір продовжити діалог з українською владою щодо нової програми за підтримки МВФ. Термін роботи співробітників оціночної місії МВФ — з 12 по 26 вересня. Група працює на чолі з Роном Ван Роденом.

У найближчі тижні місія МВФ продовжить обговорення нової трирічної програми розширеного фінансування для України. Чиновники сподіваються отримати в рамках програми EFF на 5−6 млрд дол. За прогнозами українського уряду і Нацбанку, позитивне рішення щодо надання коштів може бути прийнято в грудні.

Раніше постійний представник фонду в Україні Йоста Люнгман розкрив подробиці візиту. Він розповів, що місію очолить Рон ван Роден.