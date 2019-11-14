Ракурсhttps://racurs.ua/
Місія МВФ почала роботу в Україні, фото: flickr-Haydn Blackey
Місія МВФ почала роботу в Україніhttps://racurs.ua/ua/n129434-misiya-mvf-pochala-robotu-v-ukrayini.htmlРакурс
Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) розпочала роботу в Україні.
Loading...
Співробітники фінансової організації приступили до роботи в Києві, як і планувала. Про це повідомляє УНІАН, посилаючись на представників постійного представництва Фонду в Києві.
Місія має намір продовжити діалог з українською владою щодо нової програми за підтримки МВФ. Термін роботи співробітників оціночної місії МВФ — з 12 по 26 вересня. Група працює на чолі з Роном Ван Роденом.
У найближчі тижні місія МВФ продовжить обговорення нової трирічної програми розширеного фінансування для України. Чиновники сподіваються отримати в рамках програми EFF на 5−6 млрд дол. За прогнозами українського уряду і Нацбанку, позитивне рішення щодо надання коштів може бути прийнято в грудні.
Раніше постійний представник фонду в Україні Йоста Люнгман розкрив подробиці візиту. Він розповів, що місію очолить Рон ван Роден.
Загрузка...