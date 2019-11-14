Третий комитет 74-й сессии Генассамблеи ООН поддержал «крымскую» резолюцию, фото: представительство Украины в ООН

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Третий комитет 74-й сессии Генассамблеи ООН поддержал проект резолюции «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополе, Украина».

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За этот проект проголосовали 67 стран, против были 23, включая Россию. Об этом в своем Твиттере сообщил представительство Украины в ООН.

Соавторами этого документа стали 38 стран.

Резолюция осуждает массовые задержания активистов и защитников прав человека в Крыму, политику изменения Россией там демографического состава населения путем принудительного выселения жителей и переселения туда своих граждан, а также призыва мужчин в российские вооруженные силы и преследования тех, кто отказывается служить в армии оккупанта.

Эта резолюция вступит в силу в случае ее принятия Генассамблеей ООН в декабре.

Агентство «Укринформ» отмечает, что при рассмотрении этой резолюции представитель России Геннадий Кузьмин назвал приведенную информацию о нарушениях прав человека в Крыму «бредом».

Также он, обращаясь к собравшимся, заявил, что «нажимая на зеленую кнопку (голосуя „за“ — ред.), вы голосуете против Российской Федерации».

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко отметил, что откровенные угрозы «не должны остаться без реакции».

Он также отметил, что Кузьмин назвал «бредом» доклад Генсека ООН Антониу Гутерреша по ситуации с правами человека в Крыму, который был представлен ​​в сентябре 2019 года.

Такое я вижу впервые — чтобы с трибуны Организации Объединенных Наций звучала прямая угроза представителям, которые выражают позицию путем голосования, — заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, представлявший в комитете ООН проект этой резолюции.

Напомним, в команде президента Украины Владимира Зеленского недавно предложили давать стипендии одаренным детям, проживающим на территории временно оккупированного Крыма.