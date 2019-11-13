У Зеленского предложили давать стипендии детям с оккупированных территорий. Фото: gazeta-brateevo.ru

https://racurs.ua/n129391-v-komande-zelenskogo-predlojili-davat-stipendii-detyam-v-okkupirovannom-krymu.html

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Фонд для поддержки одаренных детей, проживающих на оккупированном полуострове Крым, предлагает создать представительство президента Украины в Автономной Республике Крым.

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Чиновники уже провели ряд консультаций с представителями органов власти Украины и международными донорами о создании такого фонда. Об этом 13 ноября сообщила заместитель постоянного представителя Владимира Зеленского в АР Крым Тамила Ташева, сообщили в Офисе президента.

Для нас важно сотрудничество с людьми, которые проживают на полуострове, и людьми, которые переехали из Крыма. Мы будем говорить о создании фонда как для одаренных детей, так и для культурных и образовательных инициатив из Крыма, — отметила чиновник.

По словам Ташевой, любой ребенок, проживающий на оккупированной территории, сможет обратиться в фонд за стипендией на обучение и получить качественное образование в Украине.

Напомним, в школах Крыма дети учатся по новым учебникам по истории за 10-й класс. В них утверждается, что крымские татары сотрудничали с фашистами и пользовались разнообразными благами.