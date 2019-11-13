Россиянка бросилась премьеру Медведеву в ноги и пожаловалась на отсутствие горячей воды, фото: Правительство РФ

https://racurs.ua/n129389-rossiyanka-brosilas-premeru-medvedevu-v-nogi-i-pojalovalas-na-otsutstvie-goryachey-vody-video.html

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отправился с рабочей поездкой в Алтайский край и узнал от граждан об отсутствии горячей воды.

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Одна из женщин лично пожаловалась на проблему. На YouTube опубликован соответствующий ролик.

Жительница села Санниково бросилась с криками премьеру в ноги. Она рассказала, что устала ходить по инстанциям, объяснять проблему чиновникам. Выяснилось, что горячее водоснабжение отсутствует в нескольких домах.

В ответ Медведев отметил, что «проблем всегда хватает», а еще пообещал построить спортивный комплекс.

Резонансное видео принялись обсуждать в соцсетях. Россияне вспомнили, как в 2016 году Медведев объяснял жительнице оккупированного Крыма, почему ей не платят пенсию.

У меня дежавю — «Денег нет, но вы держитесь», «Он взялся за старое?», «Как говорится, держитесь здесь», — комментировали в Сети.

Ранее президент Владимир Путин объяснил пенсионерам, что забрать у богатых и раздать бедным — не выход. Он назвал плохой идею поиска дополнительных средств на выплату пенсий за счет введения «налога на роскошь».